شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بجدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على ضرورة التقيد بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومنها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي وتنفيذ ما صدر من توجيهات بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

ونوه سموه بضرورة الحرص والالتزام بالتعليمات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بجدية للمحافظة على ما تحقق من مكتسبات ومواصلة السيطرة على الجائحة.

ووجه سموه جميع الجهات في المنطقة بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بتوجيهات أمير المنطقة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.