شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور لـ«التكامل بين البيت والمدرسة» في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن محمد القحطاني أهمية التواصل بين منسوبي الإدارة، وأولياء الأمور، وإشراكهم في الموضوعات التعليمية الهامة، موضحًا أن النجاح الحقيقي يتحقق بالتعاون والتكامل المشترك؛ للإسهام في تحسين نواتج التعلم.

وأشاد بالدعم السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- لقطاع التعليم.

وافتتح القحطاني الملتقى الثاني لأولياء الأمور، بعنوان «التكامل بين البيت والمدرسة»، بحضور المساعد للشؤون التعليمية وأولياء أمور الطلاب، وقدّم خالد المطيري المحور الأول بعنوان «دور الأسرة في تنمية الدافعية لرفع مستوى التحصيل الدراسي»، ثم قدم خالد العنزي المحور الثاني بعنوان «منصة مدرستي طموح وإنجاز»، فيما قدّم عايش العنزي المحور الثالث بعنوان «تعزيز نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية»، ثم قدّم عبدالله العنزي المحور الرابع بعنوان «مخاطر الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على أبنائنا الطلاب»، واختتمت المحاور بالمحور الخامس بعنوان «اختبارات المركز الوطني والخدمات التي يقدمها»، قدمها رئيس قسم الموهوبين.