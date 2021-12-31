شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه محافظ حفر الباطن.. حصر وتصنيف «الدحول» للاستفادة منها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، حملة لإغلاق الدحول بالمنطقة، بالتعاون مع أمانة حفر الباطن، وبتوجيه من الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن.

وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري إن الدحول تنقسم إلى قسمين، الأول دحول أثرية تابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والقسم الآخر تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن أن الوزارة سبق أن وقعت عقدًا استشاريًا لدراسة حصر وتصنيف الدحول والكهوف في المملكة، بواسطة الخبراء والمختصين في مجالات «الجيولوجيا، والهيدرولوجيا، والجيوفيزياء، ونظم المعلومات الجغرافية»؛ بهدف حصر وتصنيف «الدحول» في مناطق المملكة المختلفة للاستفادة منها في تنمية مصادر المياه الجوفية.

وأضاف إن هناك حوالي 1826 كهفاً ودحلاً في مناطق المملكة المختلفة، منها 680 دحلاً وكهفاً بالمنطقة الشرقية.