شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين «حقوق الإنسان» و«عمل الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي، ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي، على تطوير سبل التعاون بين الطرفين في مجال حماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها، من خلال الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم.

وتقضي بنود المذكرة التي سيجري التوقيع عليها، عقد دورات تدريبية وورش عمل لممثلي الجهتين بالخدمات المقدمة، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لممثلي السفارات ورعاياهم للتوعية بالحقوق والواجبات لطرفي العلاقة التعاقدية، فضلا عن تكوين لجنة لدراسة الحالات التي ترد للمكتب والعمل على إيجاد حلول مناسبة لحالها.

وتأتي المذكرة في ظل توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال زيارة البواردي للمكتب، والتي استهدفت التعرف على الخدمات المقدمة من المكتب، وماهية الشكاوى والخلافات العمالية الواردة للمكتب وكيفية تذليلها، وكانت قضية الاتجار بالأشخاص من أبرز الخلافات المشتركة التي ترد للمكتب.

وناقش الطرفان أهم القضايا والمواضيع المشتركة والتي من ضمنها الحالات الإنسانية للعاملين والخلافات العمالية المنزلية وما يرد من ممثلي الجهات الرسمية بشأن الوافدين، لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة والمواطن والمقيم على حد سواء، وبما يضمن حفظ حقوق العاملين.