شكرا لقرائتكم خبر عن «الأكثر غزارة».. حالة مطرية مصحوبة بزخات البرد حتى الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر أجواء المنطقة الشرقية بحالة مطرية، تصل إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تبدأ من اليوم الجمعة، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، ويتوقع أن يبدأ تأثيرها بأمطار متوسطة في مجملها، وتزداد يومي السبت والأحد وتشمل الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية في حالة تُعد الأكثر غزارة.

الحيطة والحذر

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: تشهد جميع محافظات المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، أمطارا خفيفة، وتكون متوسطة إلى غزيرة يومي السبت والأحد، ويجب أخذ الحيطة والحذر خلال الأيام الممطرة ومتابعة الإنذار المبكر؛ نظرًا لخطر تكون السيول والسيول المنقولة ومتابعة تعليمات الدفاع المدني.

تساقط الثلوج

وأضاف: تشهد معظم مناطق المملكة استمرارا في هطول الأمطار من اليوم الجمعة حتى يوم الإثنين، في حالة جوية تُعد الأكثر غزارة ويصحبها تساقط الثلوج.

المناطق المتأثرة

وتابع: يتوقع أن يبدأ تأثير الحالة المطرية بأمطار متوسطة في مجملها، اليوم الجمعة، وتزداد يومي السبت والأحد؛ لتصل إلى غزيرة وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة «القنفذة، الليث، أضم، ميسان، الطائف»، ومن ثم «تربة، الخرمة، رنية»، والباحة «الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواة»، وعسير «أبها، محايل، المجاردة، رجال ألمع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن، بيشة، البرك»، وجازان «جازان، فرسان، بيش، الدرب، صامطة، الطوال، الدائر، فيفا»، والقصيم «بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة»، والرياض «الرياض العاصمة، المزاحمية، القويعية، الخرج، الأفلاج، رماح، شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، عفيف، الدوادمي، وادي الدواسر»، والشرقية «الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية».

وأكمل: تتأثر من مساء اليوم الجمعة ويومي السبت والأحد مناطق تبوك «تبوك، تيماء، حقل، الوجه، ضباء، نیوم، شرما»، والجوف «القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل»، والحدود الشمالية «طريف، عرعر، رفحاء»، وحائل «حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة».

انخفاض الحرارة

واستطرد: يتوقع خلال يومي السبت والأحد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك «علقان، جبل اللوز، الزينة»، كما يتوقع أن تتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة «العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، خليص، الكامل، الجموم»، والمدينة المنورة «المدينة المنورة، العلاء العيص، وادي الفرع، المهد، بدر، ينبع» بأمطار متوسطة في مجملها من مساء يوم غدٍ السبت ويوم الأحد، مشيرًا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول أمطار خفيفة يوم الاثنين على بعض المناطق يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.