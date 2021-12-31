شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليون ريال لمعالجة «النقاط السوداء» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم إلغاء الإشارات في تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد المحلي مع طريق الرياض، وتنفيذه كتقاطع حر الحركة في جميع الاتجاهات على أن يتم البدء فيه خلال الفترة القادمة. ولفت إلى رصد مبلغ 60 مليون ريال لمعالجة النقاط السوداء في عدد من التقاطعات وتطويرها في المنطقة، مثل تقاطع الجعيمة، وتقاطع الصناعية الثانية، وتقاطع صفوى - المطار، وذلك ضمن عدد من المبادرات لرفع مستوى السلامة بالمنطقة.

إستراتيجية وطنية

وأشار م. الغامدي إلى أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالميا في ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات من الحوادث إلى 8 حالات من كل 100 ألف حالة.

ربط الأحياء

وأضاف مدير إدارة صيانة الطرق بأمانة المنطقة الشرقية م. محمد الغامدي لـ ”الخليج 365” أنه جار تطوير تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد المحلي مع طريق الأمير متعب حيث تم البدء بتنفيذ التصاميم المعتمدة والتي سيتم تنفيذها على 3 مراحل بدءا من قصر الخليج حتى طريق عثمان بن عفان، مشيرا إلى أن ذلك التطوير سينتج عنه ربط أحياء غرب الدمام «الندى، طيبة، الشعلة»، ويأتي ذلك كله نتيجة التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

مخططات تصميمية

ولفت إلى إعداد مخططات تصميمية لتأهيل طريق الملك سعود من تقاطعه مع طريق الجبيل حتى تقاطعه مع طريق الأمير نايف. مشيرا إلى أنه جار رصف طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الذي قامت الأمانة فيه بإجراءات نزع الملكية وسيساهم افتتاح الجزء الجاري رصفه في تخفيف الضغط المروري على طريق الملك سعود وقد تم إنجاز 50 ٪ منه حتى الآن. مشيرا إلى أن بعض الدورانات تسبب ازدحاما في مواقع أخرى وتتم دراسة بعض الإشارات والتقاطعات أو تحويلها إلى اتجاه واحد.

اختناقات مرورية

وأكد أن مشاريع صيانة التقاطعات الرئيسية بحاضرة الدمام هي جزء من خطط الأمانة الهادفة إلى الإسهام في فك وتحرير الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة النقل وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق عنصر السلامة وذلك انطلاقا من دور الأمانة في تطوير خدماتها لمستخدمي الطرق. وأشار إلى أن من ضمن هذه المشاريع ربط الطرق الرئيسية بأحياء طيبة والندى مع امتداد هذه الطرق بأحياء الفاخرية والشعلة، بتقاطعات مع طريق الإمام محمد بن عبدالوهاب وطريق الأمير متعب، وتلك الطرق هي طريق أبو عبيدة بن الجراح، وعبدالرحمن بن عوف، والخليفة أبو بكر الصديق والخليفة عمر بن الخطاب «رضي الله عنهم»، وأبو حدرية، وطريق الجبيل - الظهران السريع.

طرق سريعة

وبين أن المشروع ذو أهمية وينتظره المواطنون وقاطنو الأحياء المجاورة بفارغ الصبر، وتبلغ تكلفته أكثر من 15 مليون ريال، ويهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتوفير طرق سريعة للاستخدام الأمثل لها لا سيما في ظل إنشاء هذه التقاطعات بما يحقق انسيابية وسرعة في الوصول وحركة مرورية عالية الكفاءة، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد التصاميم النهائية للتقاطعات والتنسيق مع الجهات المعنية والتي تتداخل خدماتها مع هذا المشروع والذي تبلغ مدة إنجازه سنتين. وأضاف أن خطة العمل بالمشروع تأتي بالتنسيق بين أمانة الشرقية وإدارة مرور المنطقة من خلال تجزئة العمل على مراحل وذلك إسهاما في فك الاختناقات المرورية الحاصلة، وسير العمل على أكمل وجه، وأنه سيتم الانتهاء من المشروع حسب المدة المحددة له بإذن الله.

استحداث دوران

يذكر أن الأمانة تستهدف تأهيل طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز «بطول 3 كم» من تقاطعه مع شارع عثمان بن عفان وباتجاه قصر الخليج مرورا بالتقاطع مع طريق الأمير محمد بن فهد، وتشمل أعمال تأهيل الطريق توسعته باستحداث مواقف للسيارات بعرض ٦ أمتار ونصف المتر «طول 2 كم»، بكل اتجاه بالإضافة إلى استحداث مضمار مشي متكامل بطول 1 كم بالاتجاه الموازي لحي هجر مع استحداث دوران التفاف قبل التقاطع مع طريق الأمير محمد بن فهد باتجاه شارع عثمان بن عفان، وكذلك دوران التفاف آخر باتجاه قصر الخليج، بالإضافة إلى تطوير التقاطع مع طريق الأمير محمد بن فهد أسفل الكوبري لتسهيل حركه المرور وعمل الدورانات للقادم من الطريق المحلي بطريق الأمير محمد بن فهد بالاتجاه من وإلى الدمام ومدينة الظهران.

أعمال دهانات

ويبلغ إجمالي مساحة أعمال التأهيل ١٠٠٠٠٠ م2 تشمل كامل طبقات الطريق ٦٠٠٠ م٣ أعمال ترابية، وأعمال طبقة القاعدة ٣٠٠٠٠ م٣، وأعمال طبقة الأساس الحجري ٢٠٠٠٠ م٣، وأعمال سفلتة ٥٤٠٠٠ متر مربع، وأعمال أرصفة ٢٠٠٠٠ متر طولي بردورات، و٨٠٠٠ م2 انترلوك وشريط أخضر بكامل طول أعمال التأهيل للطريق، كما سيتضمن العمل تأهيل الطرق المتقاطعة مع أعمال التأهيل، كشط وإعادة سفلتة ٦٠٠٠٠ م٢ مع تجديد أعمال دهانات السلامة المرورية.