شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طالبة ثانوي ضمن «صناعة القيادة الشابة» بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفادت 25 طالبة من طالبات الثانوية العامة في المنطقة الشرقية، من برنامج «صناعة القيادة الشابة»، الذي اختتم في كلية العلوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بوكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية «بناء».

وأكدت عميدة كلية العلوم بالجامعة د. أمل العتيبي، أن هذا البرنامج يؤكد حرص الكلية على المشاركة المجتمعية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة في نفس المستفيدات، وترفع من مستوى الفائدة لهن، وهذا ما يضاف لسلسلة دورات ومنجزات نفذتها الكلية من خلال وكالاتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت وكيلة كلية العلوم للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. ابتسام أبابطين: «لا يخفى عنا جميعا ما تلعبه القيادات الشابة في عالمنا اليوم من دور متعاظم في المجالات كافة، باعتبار أن الشباب هم الوقود الحيوي لأي مجتمع من حيث العطاء والإبداع والاندفاع نحو البناء، لذا فقد بات الاهتمام بتطوير الكفاءات القيادية الشابة واستثمار المتوفر منها شأنا بالغ الأهمية، لما يرتجى منه على مستوى الإدارة والإنتاج».

وأضافت: استفادت من البرنامج 25 طالبة من طالبات المرحلة الثانوية على مدى أسبوعين، بهدف صقل شخصيتهن القيادية، وتعزيز قدرتهن على حل المشكلات، وتنمية مهاراتهن في الابتكار الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز المهارات القيادية والمعرفية.

وتابعت إن الحفل الختامي شمل استعراض مبادرات خاصة بالطالبات المشاركات في البرنامج، وهي عبارة عن مشاريع تحاكي محاور رؤية المملكة 2030.