شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: طاقم نسائي يكمل «النموذج التشغيلي» لمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باكتمال النموذج التشغيلي لمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام بطاقم نسائي، وذلك في سياق تمكين المرأة في المرافق العدلية وقطاعاتها المختلفة.

وأشاد سموه، خلال استقباله وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بتطور الإجراءات العدلية، وإجراءات التقاضي، ومواكبتها للتطورات التقنية التي يعيشها العالم.

كما أشاد سموه بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على نظام الإثبات، والذي يعزز العدالة والمسارعة في حل النزاعات ويدعم التحول الرقمي ويزيد الثقة في الالتزامات التعاقدية بين الأطراف.

حضر اللقاء المستشار والمشرف العام على مكتب وزير العدل الشيخ محمد المطلق، ووكيل الوزارة للشئون القضائية الشيخ سلمان الفوزان، ووكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل عبدالمحسن الشعيبي، ومدير العلاقات العامة سعود البابطين.

تطور المنظومة العدلية وإجراءات التقاضي

مواكبة التطورات التقنية في العالم

دعم التحول الرقمي وزيادة الثقة في الالتزامات التعاقدية