شكرا لقرائتكم خبر عن 752 حالة «كوفيد - 19» جديدة.. واستمرار ارتفاع «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 752 حالة مؤكدة مصابة بكورونا وتعافي 226 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 555417 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 541614 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8875 حالة «رحمهم الله جميعا». ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».