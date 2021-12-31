شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مشتركة لمتابعة تطبيق «الاحترازات» بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة قرية العليا وشرطة المحافظة حملة مشتركة على المحلات التجارية وأسواق النفع العام؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم في المحلات التجارية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا م. ماجد الرويس، أن البلدية كثفت حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات الحكومية على الأسواق التجارية والمطاعم ومراكز التموينات الغذائية وأسواق النفع العام، للوقوف على الاشتراطات والإجراءات الوقائية كافة، جرى من خلالها التأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتدابير الاحترازية والتقيد بالاشتراطات الصحية وتوفير سبل السلامة الصحية كافة، لافتا إلى تمركز الدوريات الأمنية في المدينة لمتابعة تطبيق الاحترازات.

وكانت وزارة الداخلية حذرت من عقوبة عدم ارتداء الكمامة الطبية، والتي تصل إلى 1000 ريال، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وأوضحت أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم مخالف للإجراءات الوقائية من «كوفيد-19».