شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف معاناة 278 مريضا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 278 مستفيدا، خلال الفترة من 16 حتى 22 ديسمبر 2021م. وراجع عيادة الباطنية 198 مستفيدا، وعيادة الطوارئ 14 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 10 حالات، وقسم الجراحة والتضميد 5 مستفيدين، كما راجع عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات 18 مريضا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 33 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين. وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 278 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 26 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.