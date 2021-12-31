شكرا لقرائتكم خبر عن 112.5 مليون ريال لتشييد مدارس بقرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم الراضي، أمس الأول، في افتتاح مدرسة جديدة بمحافظة أوش القرغيزية، وذلك ضمن مشروع تشييد عدد من المدارس الحكومية، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية مقداره 112.5 مليون ريال، بالتعاون مع حكومة قرغيزستان.

حضر الافتتاح ممثل رئيس الجمهورية عمدة محافظة أوش المازخان بيتو، ومدير الأشغال توغتوبيك ساتشييف، ورئيس بلدية أوش سلمان نازيلبيكوف، وعدد من المسؤولين والصحفيين وجمع من الأهالي والطلبة والطالبات.

وأشاد المسؤولون في كلماتهم بدور المملكة في دعم الجمهورية القرغيزية ومساعدتها في تحسين البنية للبلاد، معربين عن سعادتهم وسعادة أهالي المنطقة بافتتاح هذه المدرسة التي ستكون إضافة للتعليم في قيرغيزستان بشكل عام وللمنطقة بشكل خاص، إذ تواجه الجمهورية القرغيزية عجزًا في عدد المدارس مقارنة بعدد الطلاب والطالبات في البلاد.

بدوره، أشاد سفير خادم الحرمين بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور بشكل مستمر في الفترة الحالية انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على هذه العلاقات في مختلف المجالات، ومنها التعليم؛ لما له من أثر كبير لنهوض الدول وتطورها. يذكر أن المملكة قدمت العديد من المساعدات المختلفة للجمهورية القرغيزية، تنوعت بين تعليمية وصحية، إلى جانب خدمات الطرق والمياه وغيرها.