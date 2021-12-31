بالفيديو.. وفاة مواطن بعد سقوطه من مرتفع جبلي في عسير

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق وجود الجهات المعنية لمعاينة حادثة وفاة أحد المواطنين بعد سقوطه من مرتفع جبلي في محافظة بلقرن بمنطقة عسير.

ويظهر في مقطع الفيديو رجال الشرطة والدفاع المدني وهو يباشرون الحادث، من أجل معاينة الأضرار والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وفاة الشخص.

وطالب مستخدمو وسائل الاجتماعي بضرورة الحذر خلال الوجود عند المرتفعات الجبلية، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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