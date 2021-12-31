شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | بينهم الشرقية.. «الدفاع المدني» يحذر من الأمطار الرعدية حتى الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أن مناطق " الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل " ستتأثر بأمطار متوسطة الى غزيرة، ويتوقع أيضا بمشيئة الله سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.