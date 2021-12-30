شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. التحالف ينشر أدلة تدين الحوثي على عملياته الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، بعض الصور التي تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضحت أن المليشيا تتخذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية، واستخدامها اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين بالستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوة.

وأكد التحالف أن هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.