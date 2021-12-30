بالصور.. جموع المعتمرين والمصلين يؤدون صلاة العشاء بالمسجد الحرام وفق الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - أدى جموع المعتمرين والمصلين، مساء اليوم الخميس، صلاة العشاء وفق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام.

يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين، أعادت اليوم، وضع ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة القاصدين.

وشددت رئاسة شؤون الحرمين على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي.

اقرأ أيضًا:

نشرة عاجل.. بدء التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.. وتراجع واردات أوروبا من وقود شرق آسيا