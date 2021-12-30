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بالفيديو.. مختص بالحياة البرية يوضح أهمية الأنظمة البيئية

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الرياض - محمد عبدالله - أكد المختص بالحياة البرية، مسفر الحلافي، أن الأنظمة البيئية الصادرة مؤخرًا كانت منتظرة من أجل حماية بعض الحيوانات من الانقراض.

وقال الحلافي، في تصريحات لقناة «روتانا»: «الأنظمة البيئة التي صدرت مؤخرًا كنا ننتظرها من زمن لحماية بعض الحيوانات من الانقراض».

وأضاف: «صحراء المملكة بها كثير من الكائنات والحيوانات النادرة، وهناك سلاحف وسط الجبال».

وأتم: «الذئب لا يسعى لمهاجمة الإنسان؛ لأنه العدو الأول له فيتجنب مهاجمته، لكن إن كان الذئب مسعورًا أو تعرض لإصابة فهو يهاجم في هذه الحالة».

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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