بالفيديو.. مختص بالحياة البرية يوضح أهمية الأنظمة البيئية

الرياض - محمد عبدالله - أكد المختص بالحياة البرية، مسفر الحلافي، أن الأنظمة البيئية الصادرة مؤخرًا كانت منتظرة من أجل حماية بعض الحيوانات من الانقراض.

وقال الحلافي، في تصريحات لقناة «روتانا»: «الأنظمة البيئة التي صدرت مؤخرًا كنا ننتظرها من زمن لحماية بعض الحيوانات من الانقراض».

وأضاف: «صحراء المملكة بها كثير من الكائنات والحيوانات النادرة، وهناك سلاحف وسط الجبال».

وأتم: «الذئب لا يسعى لمهاجمة الإنسان؛ لأنه العدو الأول له فيتجنب مهاجمته، لكن إن كان الذئب مسعورًا أو تعرض لإصابة فهو يهاجم في هذه الحالة».

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. «رفق» تطالب بمحاسبة أصحاب مقطع «التمثيل بالذئب»