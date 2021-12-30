بالفيديو.. مختص بالتعليم يوضح مواقع تساعد الأطفال في التعلم ذاتيا

الرياض - محمد عبدالله - كشف أحد المختصين بالتعليم، عن أبرز المواقع التي يمكن للأطفال الاعتماد عليها للتعلم ذاتيا.

وقال المختص في تصريحات لقناة الإخبارية، إن الإنسان يجب أن يكون لديه مهارة في الأمن السيبراني والبرمجة وتحليل البيانات، مشيرًا إلى أنه يستطيع تعلمها عن طريق التعلم الذاتي.

وأضاف أنه تم إطلاق منصة «فيوتشر أكس» التابعة للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالشراكة مع وزارة التعليم وبعض منصات التعليم العالمية.

وأشار إلى أن وزارة التعليم أطلقت برنامجًا تحت مسمى «الروضة الافتراضية»، موضحًا أنه يساعد الأطفال على التعلم ذاتيًا دون وجود معلم.

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