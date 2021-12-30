التحالف: ميلشيات الحوثي أطلقت صاروخين باليستين واتخذوا المدنيين دروعا بشرية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، أن ميلشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، أطلقت صاروخين باليستين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، مشيرة إلى أنهم اتخذوا المدنيين دروعا بشرية.

وقال تحالف الدعم الشرعية في تصريحات نقلتها العربية: «الحوثيون أطلقوا اليوم صاروخين بالستيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء».

وأضاف: «الحوثيون استحدثوا مركزا للجمارك بمعسكر السوادية واتخذوا المدنيين دروعا بشرية».

وتابع: «نتخذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد ضمن الاستجابة للتهديدات، وعلى المدنيين إخلاء معسكر السوادية وإخراج الشاحنات حفاظاً على سلامتهم».

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