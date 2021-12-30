بالفيديو.. معاناة 900 أسرة بعد إلغاء حجوزاتهم بأحد مشاريع الإسكان في الدمام

الرياض - محمد عبدالله - كشف تقرير تليفزيوني، عن معاناة نحو 900 أسرة من مستفيدي أحد المشروعات السكنية بالدمام، بعدما تبددت آمالهم في الحصول على المساكن التي حجزوها؛ إذ فوجئوا بعد مرور نحو عامين بإلغاء الحجوزات المبدئية بالمشروع.

وكان قد بدأ الحجز في المشروع في شهر أكتوبر عام 2020، أي قبل عامين وشهرين، واكتمل الحجز خلال 80 دقيقة، ما يدل على الإقبال غير العادي من راغبي تملك الوحدات السكنية.

ورصدت عدسة الإخبارية، تهيئة الأرض المخصصة لبناء نحو 869 وحدة سكنية، بخدمات البنية التحتية من شبكات الصرف والأسفلت والكهرباء، فضلًا عن وجود مكتب متكامل وجديد مخصص للمبيعات على أرض المشروع لكن يبدو أنه لم يفتح حتى الآن.

وأوضح التقرير، أن حاجزي الوحدات يواجهون الآن عائقين؛ الأول ارتفاع الأسعار في مخططات أخرى تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما يتمثل العائق الثاني في صعوبة الاختيار.

المطور العقاري للمشروع، أكد أن أسبابًا جوهرية أدت إلى إلغاء الحجوزات المبدئية السابقة، مشيرًا إلى أنه مأخوذ في الحسبان أولوية الحاجزين حين يعاد فتح باب الحجز مرة أخرى، عقب انتفاء أسباب الإلغاء.

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