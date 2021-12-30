بالفيديو.. آل الشيخ: نلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد.. ولا مكان للمستهتر

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، على التزام الوزارة بتطبيق كل ما يرد إليها من وزارة الصحة بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حتى تكون بيوت الله في منأى عن أن تكون حاضنة للوباء.

ودعا وزير الشؤون الإسلامية، في لقاء مع قناة «الإخبارية»، الأئمة بإدارة المساجد باحترافية من أجل مصلحة المصلين وألا يجعلوا للمستهتر والمتساهل مكانا، موضحا: «نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد والجوامع».

وأوضح أن أي تساهل مع المستهتر سيهدم الأعمال الجبارة التي تسعى لإنقاذ المواطن والمقيم من الجائحة، لافتا إلى أنه يجب توعية الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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