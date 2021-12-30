من متوسطة إلى خفيفة.. تساقط الأمطار على الباحة

الرياض - محمد عبدالله - هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددا من متنزهاتها, ارتوت على أثرها الأرض، جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وشهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراة ضبابا كثيفا، أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية. فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.

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