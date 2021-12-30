حالة ماطرة تبدأ اليوم وتزداد السبت والأحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في حالة ماطرة تبدأ من اليوم إلى الاثنين المقبل.

وقال المركز «إن منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، خليص، الكامل والجموم)، ستتأثر وكذلك منطقة المدينة المنورة (المدينة المنورة، العلا، العيص، وادي الفرع والمهد)، بأمطار متوسطة في مجملها مساء الغد والأحد

وتزداد الأمطار يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح وزخات من البرد مناطق عدة منها الرياض وتشمل العاصمة، إضافة إلى مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والشرقية.

وأضاف بأنه يتوقع أن يشهد يوما السبت والأحد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز والزيتة)».

وكانت هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة فجر أمس على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، كما هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان، وضاحية الملك عبدالله، ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وضمد، وبيش، والعارضة، ومركزي قوز الجعافرة، والعالية، وقرى خبت السيد، وخبت الطمحة والمخلاف، وعددا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، وعددا من المراكز التابعة لها.