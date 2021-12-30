تنمية مهارات اتصال الحوار لـ67 متدربا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الاثنين الماضي برنامجها التدريبي «تنمية مهارات الاتصال في الحوار» بمشاركة 67 متدربا. ويهدف البرنامج -الذي تم تنفيذه عن بعد على مدى يومين، وقدمه المدرب عمر الرشيدي- إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال وتنمية الحوار مع الآخرين بكفاءة وفاعلية، وتعريف الاتصال ومفهومه وأهميته وأنواعه، إضافة إلى تطبيق مهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان.



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