شكرا لقرائتكم خبر إلزام أصحاب المنشآت السياحية بتطبيق إجراءات التباعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت وزارة السياحة مرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية الأخرى بتطبيق التباعد الاجتماعي.

وتواصل الوزارة جولاتها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية الأخرى بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر في الوزارة أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية للتحقق من التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، إضافة إلى حث المشغلين للأنشطة السياحية بمتابعة التحديثات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ذات العلاقة من خلال زيارة الموقع الرسمي لهيئة الصحة العامة «وقاية» ومنها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وبروتوكول الحجر المؤسسي والإجراءات الاحترازية بقاعات الأفراح والمناسبات الموجودة داخل مرافق الإيواء السياحي.

وأكد أن مركز العناية بالسائح يسعد بتلقي أي شكاوى وبلاغات عند ملاحظة أي تقصير أو تهاون بذلك في هذا الجانب على الرقم 930.