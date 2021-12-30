تكريم القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي في نسختها الثانية.

وثمن ما يلقاه المرفق العدلي من رعاية كريمة ودعم متواصل من القيادة الحكيمة، تحقيقا للعدالة الناجزة، بجودة وإتقان عبر منظومة مؤسسية متكاملة.

وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال الجائزة إلى تحفيز الكفاءات القضائية المتميزة وتكريمها انطلاقا من اختصاصاته بالإشراف على القضاة والمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة.

يذكر أن وزير العدل اعتمد جائزة التميز القضائي لتكون جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت مسمى «جائزة التميز القضائي»، بهدف تحفيز القضاة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة، وخلق بيئة عمل محفزة لتشجيع الإثراء المعرفي القضائي.

وتستند الجائزة إلى مجموعة من المعايير تتمثل في الانضباط والالتزام، وسلامة تطبيق القواعد النظامية على الدعوى والسير فيها، والقدرة على الاستنباط والاستدلال، وسلامة تكييف الواقعة المتنازع عليها والتسبيب للحكم بنوعيه الواقعي والقانوني، وحسن الصياغة اللغوية والنحوية، وتقاس المعايير من خلال عدة مؤشرات منها سرعة الإنجاز، وزمن إغلاق القضايا، وغيرها وشملت الجائزة جميع التخصصات القضائية في محاكم الدرجة الأولى.