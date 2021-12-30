وجهات نظر مختلفة تناقش أسباب سوء التحكم في السكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المجلس الصحي السعودي ممثلا بالمركز الوطني للسكري أمس ورشة عمل «التحكم في السكري.. الأسباب والحلول» في مدينة الرياض.

وتهدف الورشة إلى مناقشة أسباب سوء التحكم في السكري لدى المصابين من وجهات نظر مختلفة، ومعرفة الحلول المقترحة، وإعداد الخطة التصحيحية حسب نتائج الاستبيان الذي تم عمله خلال الورشة، بحضور المدير العام للمركز الوطني للسكري الدكتور سليمان الشهري وأعضاء اللجنة العلمية للمركز الوطني للسكري.

وشارك في ورشة العمل عدد من القطاعات الصحية والجهات والهيئات ذوات العلاقة، منها القطاعات الصحية، ومجلس الضمان الصحي، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة، ومجلس الغرف السعودية، ومكتب تحقيق الرؤية، والمركز الوطني للتأمين الصحي، وشركة الصحة القابضة، وشركة «نوبكو»، والجمعيات الخيرية.

وجرى خلال الجلسة الأولى بحث وتقصي أسباب سوء التحكم في السكري لدى المصابين حسب المحاور السبعة، وخلال الجلسة الثانية مجموعات التركيز على بحث الحلول المقترحة في هذا الشأن.

وتناولت الورشة 7 محاور مهمة تضمنت موضوعات عدة للمناقشة من بينها وجود خارطة طريق واضحة للمريض ونموذج رعاية موحد وآلية التحويل بين مستويات الرعاية وأهلية العلاج بين القطاعات الصحية المختلفة، فيما تضمن المحور الثاني عدة موضوعات للمناقشة بين المختصين منها: سهولة الحصول على المواعيد وتوفر التخصصات الصحية المطلوبة في مجال التحكم في السكري والفحوصات المطلوبة في المستويات المختلفة، وتضمن المحور الثالث موضوعات عدة منها: وجود معايير لمراكز السكر المتخصصة ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات والقطاع الخاص وتوحيد هذه المعايير في مختلف القطاعات الصحية، بينما ناقش المحور الرابع توفر أجهزة فحص السكر وأدوية السكري على مختلف مستويات الرعاية.

7 محاور مهمة تناولتها الورشة:

