شكرا لقرائتكم خبر إجازة المعلمين الاضطرارية تحت الصيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين انتهت أمس فترة إدخال الإجازة الاضطرارية وتبلغ خمسة أيام للعام المالي 2021 في وزارة التعليم، فوجئ المعلمون والمعلمات بعدم قدرتهم على إدخال الإجازة الاضطرارية لأيام الغياب بسبب صيانة نظام فارس الذي أورد رسالة عبر الجهاز تفيد أن الموقع متوقف وسيعود للعمل الاثنين المقبل.

وأوضح معلمون ومعلمات أن عدم تسجيل الغياب قد يترتب عليه الحسم من أيام الإجازة الاضطرارية للعام الجديد الذي تبدأ من الأحد 29 جماد الأولى الموافق 2 يناير وعودة نظام فارس الاثنين المقبل مما يؤدي إلى عدم الاستفادة من إجازة العام المنصرم وتصبح غير ذي فائدة لعدم تسجيلها بسبب الصيانة.

من جهتها قالت الخبيرة في النظم التعليمية لطيفة الدليهان «إن توقف نظام فارس أمس للصيانة، ولم يتمكن الكثير من إدخال غيابهم الاضطراري لليوم نفسه أو الأيام الماضية، ويجب عند الإدخال الأسبوع القادم أن يكون بتاريخ الخميس آخر أيام الإجازة الاضطرارية حتى لا يحسب من الرصيد الجديد».

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