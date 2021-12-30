إجازة المعلمين الاضطرارية تحت الصيانة

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وأوضح معلمون ومعلمات أن عدم تسجيل الغياب قد يترتب عليه الحسم من أيام الإجازة الاضطرارية للعام الجديد الذي تبدأ من الأحد 29 جماد الأولى الموافق 2 يناير وعودة نظام فارس الاثنين المقبل مما يؤدي إلى عدم الاستفادة من إجازة العام المنصرم وتصبح غير ذي فائدة لعدم تسجيلها بسبب الصيانة.
من جهتها قالت الخبيرة في النظم التعليمية لطيفة الدليهان «إن توقف نظام فارس أمس للصيانة، ولم يتمكن الكثير من إدخال غيابهم الاضطراري لليوم نفسه أو الأيام الماضية، ويجب عند الإدخال الأسبوع القادم أن يكون بتاريخ الخميس آخر أيام الإجازة الاضطرارية حتى لا يحسب من الرصيد الجديد».
المادة 140
- يجوز للموظف الذي لا يتوفر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقه رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب اضطرارية مدة أقصاها 5 أيام خلال السنة الماضية المالية.
- الإجازة الاضطرارية تعتبر ضمن الغياب بعذر ولا تؤثر على درجة الأداء الوظيفي.
- يبدأ رصيد الإجازة الاضطرارية للعام المالي 2022 من تاريخ 27- 5- 1443
- إلى 7- 6- 1444.
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