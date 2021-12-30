بدء التقديم للدراسات العليا بجامعة الأميرة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطرح عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 19 برنامجا للماجستير، وبرنامجا واحدا للدبلوم العالي لعام 1444هـ، بينها ثلاثة برامج جديدة، وذلك من خلال موقعها الالكتروني، ابتداء من الأحد المقبل حتى السبت 12 فبراير2022م. واستحدثت الجامعة للعام الجامعي 1444هـ ثلاثة برامج، اثنان منها في المجال الصحي، وواحد في مجال الطاقة والاستدامة، وهي برنامج ماجستير العلوم في علوم التمريض، ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة: مسار تمريض العناية القلبية والأوعية الدموية، ومسار: تمريض الرعاية الحرجة بقسم التمريض الباطني والجراحي، وبرنامج ماجستير العلوم في علوم التمريض.



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