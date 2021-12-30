إعادة ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام، استعدادا لإعادة رفع مستوى الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، لضمان سلامة وصحة زائريه وقاصديه، لتكثيف الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

وضاعفت الرئاسة كافة أعمال التعقيم والتطهير في المسجد الحرام والمرافق التابعة له، حيث يعقم المسجد الحرام 10مرات يوميا.

وحرصا على سلامة الجميع تم تخصيص مسارات خاصة للمصلين، مجهزة بالملصقات الإرشادية التي توضح أماكن الوقوف، مع تطبيق التباعد الجسدي. كما تهيب الرئاسة العامة بالجميع الانتباه إلى ضرورة الالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبيها ومنسوباتها والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، والالتزام بأوقات الدخول والخروج، لضمان تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، تضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة، لتأدية عباداتهم ومناسكهم بكل يسر وسهولة.

إلى ذلك أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت تطهير المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، من خلال عمل إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام على دعم منظومة التطهير في المسجد الحرام، بتوفير الروبوتات الذكية لتطهير مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام.

ويبلغ عرض عملية النظافة الواحدة للروبوت الذكي 51CM وعرض مساحة 68CM وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كلم بالساعة.

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه بـ8 كاميرات تعمل كحساسات، كما يوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت.

روبوت تطهير المسجد الحرام:

