قوة المهمات تداهم منزلا لمخالفين بخميس مشيط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة عسير مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أعد منزلا لإيواء المخالفين، ومقيما آسيويا يتولى نقلهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة خميس مشيط من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أعد منزلا لإيواء المخالفين، ومقيم من الجنسية البنجلادشية يتولى نقلهم، وضبط داخل المنزل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين وإحالة من آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.