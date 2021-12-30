إيقاف 8 مخالفين امتهنوا تزوير الوثائق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض 8 مخالفين لنظام الإقامة زوروا وثائق ومستندات رسمية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، نفذوا جرائم تزوير وثائق ومستندات رسمية، وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، متخذين من وحدتين سكنيتين في مدينة الرياض مقرين لذلك، وضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية مجهولة المصدر، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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