شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 752 إصابة بكورونا وشفاء 226 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة.
وبينت الإحصائية أنه سجلت حالة وفاة واحدة، ناصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.
المتعافون 541,614
إجمالي الإصابات 555,417
الوفيات 8875
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