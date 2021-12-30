إنجاز 96% من مشروع تصريف الأمطار بنفق سلام جدة

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وعد وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني المشروع الأول من نوعه في استخدام تقنية الدفع النفقي Pipe Jacking، مشيرا إلى أنه يمتد تحت طريق الملك عبدالعزيز بعمق 15 م عن مستوى سطح البحر، وبطول 3.3 كلم، وأن المشروع عبارة عن خط ناقل يربط بين الشبكة الفرعية والمحطة الرئيسة لتصريف مياه الأمطار، فيما تبلغ أقطار الأنابيب من 2000 إلى 3000 ملليمتر مشكلا أكبر قطر في العالم بهذا النظام.
ولفت إلى أن المشروع عمل على استقطاب الكفاءات السعودية لنقل الخبرات لهم.
من جهة ثانية أزالت أمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية نحو 25 بسطة عشوائية مخالفة، وذلك ضمن جهود الأمانة لضبط المخالفات ومعالجتها
ومواكبة لأعمال إزالة المشوهات البصرية بالمحافظة.
وأكدت الأمانة استمرار حملاتها في عدد من الأحياء للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وعمل مسح كامل لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلين العشوائية بالطرقات والساحات لإزالتها وتنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.
عن مشروع تصريف الأمطار:
- 13 خزانا تجميعيا منفذة بطريقة الأوتاد المسلحة
- تمتد المواسير بطاقة تجميعية تتجاوز الـ 23 مليون لتر.
- عمل على تنفيذه250 يد عاملة
- 1.4 مليون ساعة عمل
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