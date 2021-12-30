شكرا لقرائتكم خبر افتتاح ممشى إسكان الملك فهد بشوقية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح القويحص أن الأمانة تولي اهتماما كبيرا في تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية لأهالي وسكان العاصمة المقدسة وتمكينهم من الخدمات والمشاريع البلدية المختلفة والتي تندرج ضمن برنامج جودة الحياة، إضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال الارتقاء بالخدمات، مشيرا إلى أن الأمانة أنجزت أخيرا العديد من المشروعات في مكة المكرمة، إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترات القادمة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي لجودة الحياة.
الممشى
3883 مترا طوليا
15 مترا عرضه
300 متر الجزء المطور
140عمود إنارة
304 فوانيس إضاءة
5000 م2 تغطي مسطحات الممشى بالأنجيلة الطبيعية
200 شجرة وشجيرة متنوعة
2100 م2 طليت بدهانات أرضية
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