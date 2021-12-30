افتتاح ممشى إسكان الملك فهد بشوقية مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أمس، مشروع تنفيذ وتطوير ممشى ممرات إسكان الملك فهد في مرحلته الأولى بحي الشوقية بمكة المكرمة، ويعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030 ، مما يسهم في زيادة نسبة ممارسة الرياضة وبشكل منتظم والتشجيع على ذلك. وأوضح القويحص أن الأمانة تولي اهتماما كبيرا في تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية لأهالي وسكان العاصمة المقدسة وتمكينهم من الخدمات والمشاريع البلدية المختلفة والتي تندرج ضمن برنامج جودة الحياة، إضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال الارتقاء بالخدمات، مشيرا إلى أن الأمانة أنجزت أخيرا العديد من المشروعات في مكة المكرمة، إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترات القادمة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي لجودة الحياة. الممشى 3883 مترا طوليا 15 مترا عرضه 300 متر الجزء المطور 140عمود إنارة 304 فوانيس إضاءة 5000 م2 تغطي مسطحات الممشى بالأنجيلة الطبيعية 200 شجرة وشجيرة متنوعة 2100 م2 طليت بدهانات أرضية

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