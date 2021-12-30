مركز الأرصاد يتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك خلال السبت والأحد

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، وذلك يومي السبت والأحد، مشيرًا إلى هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة.

وقال الحساب الرسمي لمركز الأرصاد على موقع «تويتر»، إنه يتوقع استمرار سقوط الأمطار على معظم مناطق المملكة من يوم غد الجمعة، وحتى الإثنين المقبل.

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة يوم الجمعة وتزداد يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة، وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة والقنفذة، والليث، وأضم، وميسان، والطائف، ومن ثم تربة، والخرمة، ورنية، والباحة وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواة.

وأضاف المركز في توقعاته أن المناطق المتأثرة بهذه الأجواء تشمل أيضًا جازان والقصيم والرياض والشرقية، كما توقع سقوط الثلوج يومي السبت والأحد على مرتفعات منطقة تبوك شمال المملكة (جبل اللوز- علقان- الزيتة).

وتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفة يوم الإثنين على بعض مناطق المملكة، وسيصاحب ذلك انخفاض ملموس في درجة الحرارة.

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