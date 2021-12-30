«السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يعالج سوء حالة الطرق الداخلية في الغيضة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معالجة سوء حالة الطرق الداخلية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمينة، بطول 21 كيلومترًا؛ لتسهيل الحركة المرورية، ودعم ورفع كفاءة وسلامة الطرق.

‏زار المشروع محافظ المهرة، محمد علي ياسر، والأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ومدير عام الأشغال العامة والطرق م. عوض قويزان، ومدير شرطة السير حسين المراني.

وفي سياق آخر احتفل طلاب وطالبات وأهالي جزيرة سقطرى اليمنية، بافتتاح أربع مدارس نموذجية تم إنشاؤها بمنحة سعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وذكرت قناة العربية، في تقرير لها، أنه تم الاحتفاء بالمدارس الأربع برقصات شعبية سقطرية، وترنيمات للأطفال وحضور جمع غفير من الأهالي والمسؤولين.

وأضاف التقرير أن البرنامج السعودي وفر 200 ألف كتاب تم توزيعها على الطلبة، وكذلك حافلات لنقل الطلبة والطالبات للمدارس، وسوف يتم استخدام المدارس في التعليم، وكملجأ للأهالي حال وجود الأعاصير التي تشهدها سقطرى في بعض الأوقات.

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