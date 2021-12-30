«السياحة» تلزم أصحاب المنشآت السياحية بتطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامة

الرياض - محمد عبدالله - تواصل وزارة السياحة جولاتها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي والأنشطة السياحية الأخرى بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19).

وأكد مصدر في الوزارة أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية للتحقق من التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى حث المشغلين للأنشطة السياحية بمتابعة التحديثات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ذات العلاقة من خلال زيارة الموقع الرسمي لهيئة الصحة العامة «وقاية»؛ ومنها (الالتزام بلبس الكمامة والتباعد في الأماكن (المغلقة والمفتوحة) وبروتوكول الحجر المؤسسي والإجراءات الاحترازية بقاعات الأفراح والمناسبات الموجودة داخل مرافق الإيواء السياحي.

وأكد المصدر أن مركز العناية بالسائح يسعد بتلقي أي شكاوى وبلاغات عند ملاحظة أي تقصير أو تهاون بذلك في هذا الجانب على الرقم 930.

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