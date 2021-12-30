الموارد البشرية تكشف عن مزايا وممكنات قرار توطين المهن الفنية الهندسية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مزايا وممكنات قرار توطين المهن الفنية الهندسية، وذلك بعدما أعلنت البدء في تطبيق قرارات التوطين لأربعة قطاعات مهمة في سوق العمل السعودي، اعتبارًا من اليوم الخميس 26 / 05 / 1443 هـ الموافق 30 / 12 / 2021 م في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»، انفوجراف يوضح ممكنات قرار توطين المهن الفنية الهندسية، والتي جاءت كالآتي:

دعم الأجور حتى 50%.

تدريب الباحثين عن عمل.

بدل المواصلات من وإلى العمل.

بدل الانتقال من مدينة إلى أخرى.

بدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات.

وأشارت الوزارة إلى أن مزايا قرار التوطين، أنه يوفر أكثر من 12 ألف وظيفة، بينما يصل الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف ريال.

وذكرت أن قرار التوطين يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر، مشيرة إلى أنه يشترط حصول الفنيين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

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