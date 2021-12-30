الخطاب الملكي.. نجاح سعودي في مواجهة كورونا واستقبال المعتمرين والحجاج

الرياض - محمد عبدالله - أكد الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، نجاح المملكة في التعامل مع تداعيات كورونا، واستطاعتها على استقبال المعتمرين والحجاج خلال انتشار الجائحة في العالم كله؛ حيث أشار خطاب الملك في مجلس الشورى إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

17.5 مليون مسلم يؤدون العمرة في رمضان

واستطاعت المملكة، وفقًا لخطاب الملك في مجلس الشورى، التعامل مع تداعيات جائحة كورونا على تدفق الحجاج والمعتمرين من خلال الاطمئنان على فعالية اللقاحات وكفاءة الإجراءات لسلامتهم، وسارعت إلى رفع الطاقة التشغيلية ما مكن ١٧.٥ مليون مسلم من أداء العمرة خلال شهر رمضان فقط.

نجاح موسمي الحج

وتطرق خطاب الملك في المجلس الشورى إلى نجاح موسمي حج عامي ١٤٤١ و١٤٤٢هـ في مؤشر واضح على قدرة المملكة على إدارة الأزمات وكفاءة البنية التحتية الرقمية التي مكنتها من إدارة الحشود بيسر وأمان يضمن سلامتهم.

المملكة تواصل التصدي لجائحة كورونا

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (50455058) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات، وذلك خلال المحاولات المستمرة للتصدي لجائحة كورونا والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين.

97.6 % نسبة التعافي في المملكة

وتشير الأرقام الرسمية، إلى مواصلة المملكة في التصدي لجائحة كورونا والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين؛ حيث أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إحصائيات فيروس كورونا كوفيد-19، الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى تاريخ 29 ديسمبر 2021م، إذ تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي 94.2 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.6% بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

اقرأ أيضًا:

الخطاب الملكي.. الاستراتيجية الوطنية للاماستثر في أرقام