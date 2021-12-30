التجوال المحلي في قرى وهجر نجران وجازان

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المرحلة السادسة والأخيرة من خدمة التجوال المحلي، التي ستغطي 3202 قرية وهجرة في منطقتي نجران وجازان، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مناطق عسير والرياض والقصيم، والشرقية والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة، وحائل وتبوك والباحة، ومكة المكرمة في مراحلها السابقة.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة السادسة لخدمة التجوال المحلي، تستهدف 468 قرية وهجرة في منطقة نجران، و 2734 قرية وهجرة في منطقة جازان، لافتةً إلى أن المرحلة السادسة هي الأخيرة، في مشروع تنفيذ خدمة التجوال المحلي في جميع القرى والهجر، بمختلف مناطق المملكة الذي أطلقته في نهاية شهر أغسطس الماضي، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية «stc» وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين».

وتسعى «هيئة الاتصالات» من خلال خدمة التجوال المحلي، إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات، الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين، لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.