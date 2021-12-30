شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماكالوندي على المركز الحدودي لجمهورية النيجر، وأسفر عن وقوع عددٍ من القتلى والجرحى من القوات العسكرية والمدنيين.

وأكدت الوزارة وقوفها مع جمهورية النيجر الصديقة، ورفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.

كما عبرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية النيجر قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.