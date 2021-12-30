شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة : ارتفاع إصابات كورونا في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الإصابات منخفضة في صفوف الحاصلين على جرعات معززة

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن ارتفاع الإصابات في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى .

وأكد أنه بالالتزام بالتعليمات سنخرج من موجة إصابات كورونا الجديدة ، وأن الحاصلون على جرعة تنشيطية لم يضطروا لدخول المستشفيات ، والإصابات منخفضة في صفوف الحاصلين على جرعات معززة.

وأضاف أن القاحات المعززة تساعد على مواجهة متحورات كورونا ، وأن القلق في هذه المرحلة على الفئة التي لم تستكمل اللقاحات .

وتابع : حققنا مكاسب في المملكة بمواجهة كورونا ويجب الحفاظ عليها، حيث أن العالم يشهد ارتفاعا في الإصابات بسبب متحور أميكرون.