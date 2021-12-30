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متحدث الصحة : ارتفاع إصابات كورونا في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى

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الدمام - شريف احمد - • الإصابات منخفضة في صفوف الحاصلين على جرعات معززة

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن ارتفاع الإصابات في المملكة ضئيل مقارنة بالدول الأخرى .

وأكد أنه بالالتزام بالتعليمات سنخرج من موجة إصابات كورونا الجديدة ، وأن الحاصلون على جرعة تنشيطية لم يضطروا لدخول المستشفيات ، والإصابات منخفضة في صفوف الحاصلين على جرعات معززة.

وأضاف أن القاحات المعززة تساعد على مواجهة متحورات كورونا ، وأن القلق في هذه المرحلة على الفئة التي لم تستكمل اللقاحات .

وتابع : حققنا مكاسب في المملكة بمواجهة كورونا ويجب الحفاظ عليها، حيث أن العالم يشهد ارتفاعا في الإصابات بسبب متحور أميكرون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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