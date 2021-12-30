«الداخلية» تجدد تحذيرها من عدم ارتداء الكمامة: ألف ريال غرامة

الرياض - محمد عبدالله - جدَّدت وزارة الداخلية تذكير المواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، مشيرة إلى أنَّ مخالفة ذلك يعتبر عقوبة تستوجب العقاب.

وقالت الداخلية: عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية والتدابير الإجرائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأضافت: «عم الالتزام هو العقوبة ألف ريال وتضاعف عند المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال بعد ذلك».

وأوضحت الداخلية في وقت سابق أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليًا وعالميًا.

وشدَّدت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، لافتة إلى أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

أقرأ أيضا:

وزير الداخلية: إشادة خادم الحرمين بجنودنا البواسل أكبر تقدير وحافز وداعم