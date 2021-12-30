أمانة الشرقية تحصل على شهادة «الأيزو»

الرياض - محمد عبدالله - حصلت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة رخص البناء بالإدارة العامة للتخطيط العمراني على شهادة «الأيزو» للجودة ٩٠٠١-٢٠١٥.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الحصول على شهادة الجودة نتيجة للجهود في تقديم الخدمات؛ والسعي إلى تحقيق أحدث الإجراءات، والتغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل وإنجازه، مؤكدا استمرار الأمانة في تطوير أدائها، وتنافسها على الحصول على شهادات التميز والجودة في الأداء.

من جانبه، أبان مدير إدارة رخص البناء بالأمانة المهندس عبد العزيز الربيع، أن تحقيق شهادة الجودة، جاءت نتيجة الكفاءة المنهجية الجديدة التي اتبعتها إدارة رخص البناء وكود البناء السعودي، وفق الإجراءات الجديدة والمعايير المحددة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرا إلى أن الأمانة حققت المركز الثاني على مستوى الأمانات في إصدار رخص البناء.

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