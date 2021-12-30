فرق التحريات بشرطة جازان تنجح في القبض على لصوص الكيابل بصامطة

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة بفرق من التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة صامطة من رصد موقع مشبوه تديره عمالة يمنية وضبط مسروقات ضخمة مخبأ لديهم والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نتيف الحكمي، في تصريح له، عن أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة صامطة تمكنت من ضبط موقع يديره (5) مقيمين من الجنسية اليمنية، بداخله (50) طنًا من الكيابل والأسلاك النحاسية، سرقوها من مرافق ومشاريع إحدى الشركات في عدد من محافظات ومراكز المنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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