هيئة الصحة العامة تُعلن تحديث بروتوكولات الأسواق والمولات والمقاهي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الصحة العامة «وقاية»، اليوم (الخميس)، تحديث البروتوكولات الوقائية لأسواق الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي.

ونصت البروتوكولات المحدثة على قصر الدخول على الأفراد مكتملي التحصين “محصن” وفقًا للحالة في تطبيق “توكلنا”، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في التطبيق، كما يتم التحقق الآلي من الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” وذلك بإلزام العملاء بمسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول.

وشدَّدت على وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم، وتعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” قبل الدخول، ويستثنى من ذلك المحلات الصغيرة في قطاع التجزئة.

وعرَّفت البرتوكولاتُ المحدثةُ الأماكنَ العامةَ بأنها هي الأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود؛ مثل الحدائق العامة وأرصفة المشاة “مسارات المشي” التي تكون مفتوحة للجميع ودون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة، مضيفةً أن ذلك لا يشمل الملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوه، أو التي تكون مخصصة لاستضافة 500 شخص في الوقت ذاته فأكثر، وبصرف النظر عن عدد الحضور الفعلي.

وأضافت أنَّ ساعات العمل في الأسواق والمراكز التجارية والمولات ستكون حسب الأنظمة المعمول بها قبل أزمة كورونا إلا في حال صدور توجيهات بخلاف ذلك.

وشدَّد البروتوكول الوقائي الخاص بالمطاعم والمقاهي على تطبيق التباعد الاجتماعي في المطعم في أماكن استلام الطلبات وأماكن الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد، على أن يعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد الاجتماعي بينهم، كما يسمح بالأكل داخل المطاعم.

ونوَّهت الهيئة أن البروتوكول نص على أن تكون ساعات العمل حسب الأنظمة المنظمة لذلك قبل الإجراءات الاحترازية إلا ما يستجد من توجيهات بهذا الخصوص، مع منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة.

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