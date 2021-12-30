50 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية.. وتسجيل 49 حالة حرجة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن زيادة في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 49 حالة، بزيادة 6 حالات عن العدد المسجل أمس الأربعاء وهو 43 حالة، في الوقت الذي تمَّ فيه إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة لقاح كورونا.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 752 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 555417 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 226 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 541614 حالة.

وأشارت الصحة، إلى أنّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (50455058) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

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