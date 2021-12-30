نشرة عاجل.. بدء التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.. وتراجع واردات أوروبا من وقود شرق آسيا

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل» عددًا من الأخبار المعنية بالشأن المحلي والدولي والرياضي والاقتصادي، خلال الساعات الماضية، وأبرزها تطبيق التباعد الجسدي في المسجد الحرام، وتحذير الصحة الكويتية للمواطنين وخريطة الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة.

وإلى التفاصيل:

وزير الداخلية: إشادة خادم الحرمين بجنودنا البواسل أكبر تقدير وحافز وداعم

وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إشادته بالجنود البواسل من جميع القطاعات، وحديثه عن تقدم المملكة في المؤشرات الأمنية، خلال الخطاب الملكي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، أمس الأربعاء.

وقال وزير الداخلية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: «إشارة سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتقدم المملكة في المؤشرات الأمنية ضمن دول مجموعة العشرين، وإشادته بجنودنا البواسل من جميع القطاعات وفي الحد الجنوبي، وشكره أيده الله للمواطنين والمقيمين المتفانين لمواجهة كورونا، هي أكبر تقدير وحافز وداعم.. حفظكم الله سيدي».

ان خادم الحرمين الشريفين، قد أكد خلال خطابه بمجلس الشورى، أن المملكة حققت المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الأمنية، مقارنة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول مجموعة العشرين كافة، وجاءت الثانية عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.

وفي ختام كلمته، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة شكر إلى المواطنين والمقيمين على تجاوبهم للتعليمات والإجراءات، وكذلك العاملين في فرق مواجهة جائحة كورونا، كما وجه الشكر إلى أبنائه الجنود البواسل في جميع القطاعات، وفي الحد الجنوبي.

تمديد برنامج تأجيل الدفعات

البنك المركزي يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة بجائحة كورونا لمدة 3 أشهر إضافية

أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 يناير 2022م إلى 31 مارس 2022م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقاً لتقييم جهات التمويل.

تراجع واردات أوروبا

واردات أوروبا من وقود شرق آسيا تتجه للتراجع

تشير بيانات حركة النقل البحري التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الواردات الأوروبية من المنتجات النفطية النقية من شرق آسيا ستتراجع خلال الشهرين الحالي والمقبل.

وبحسب البيانات فإن ناقلة وقود واحدة تحمل حوالي 80 ألف طن من وقود الطائرات غادرت موانئ شرق آسيا متجهة إلى أوروبا منذ بداية الشهر الحالي، مقابل وصول حوالي 680 ألف طن خلال أكتوبر و360 ألف طن خلال نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، فإن رصد حركة الناقلات بين شرق آسيا وأوروبا تشير إلى أنه لا يوجد حاليا أي سفن محملة وتبحر، لتصل إلى أوروبا في وقت لاحق من الشهر الحالي أو خلال الشهر المقبل.

الصحة الكويتية تُحذر المواطنين

الصحة الكويتية تدعو المواطنين لعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى

حذرت وزارة الصحة الكويتية، المواطنين من تداعيات موجة التقلبات الجوية التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام، ناصحة بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقالت "الصحة الكويتية"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": تشهد البلاد هذه الأيام تغيرات وتقلبات بالطقس وهطولا للأمطار حيث يعتبران من مهيجات الربو والمشاكل التنفسية لذلك قدمت عدة نصائح.

مرسوم بدعوة إقامة البرلمان العراقي

مرسوم رئاسي بدعوة البرلمان العراقي الجديد للانعقاد يوم 9 يناير المقبل

أصدر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مرسومًا جمهوريًا بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد يوم التاسع من الشهر المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنًا.

وقال صالح، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم: "وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد التاسع من يناير 2022».

وأضاف أن «الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين»، مشيرًا إلى أنَّ هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر.

خريطة الأمطار الـ 36 ساعة القادمة

من خفيفة إلى شبه غزيرة.. الحصيني يكشف خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار فرص هطول الأمطار الديمية المتفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، على أجزاء من مناطق المملكة، خلال الـ36 ساعة القادمة.

وقال «الحصيني»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «مازالت فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة من مكان الى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة، إن شاء الله خلال 36 ساعة القادمة، من اليوم الخميس 5/26 لنهار الجمعة 1443/5/27هـ».

وأضاف: «الحالة المطرية ستكون على أجزاء من مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وعسير وجازان وشرق الشمالية والجوف والقصيم وحائل، تمتد الى الكويت وقطر والبحرين وعُمان».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، حتى ساعات المساء.

وتشمل تلك الحالة منطقة جازان، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وتحديدا في «أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، فيفا، هروب».

تطبيق التباعد الجسدي في المسجد الحرام

صلاة الظهر اليوم تشهد أول تطبيق لإجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام

يبدأ تطبيق إجراءات التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، بعد شهرين ونصف من إزالة الملصقات والعودة الآمنة؛ لسلامة وصحة قاصدي المسجد الحرام وكافة الأجهزة العاملة به.

وبحسب مراسل «الإخبارية»، من المقرر أن تشهد صلاة الظهر أول تطبيق لإجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام، على ألا يكون هناك مجال للتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء في الحرم المكي الشريف أو الحرم النبوي.

وأضاف: «كما يجب على كل من يذهب إلى الحرم المكي الشريف من المعتمرين والمصلين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي؛ لأن الاعتماد الكبير على وعي قاصدي المسجد الحرام لتطبيق الإجراءات الاحترازية».

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