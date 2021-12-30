«الزراعة» تعلن طرح 18 فرصة استثمارية لمشاريع الدواجن في حائل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 18 فرصة استثمارية في مخططات بمنطقة حائل لمشاريع الدواجن.

وأوضحت الوزارة، أنَّ التقديم يبدأ يوم 15-6-1443هـ، الموافق 18 يناير 2022، وذلك لمدة شهر واحد فقط، وذلك عبر منصة «أراضي» الإلكترونية.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنَّ المستندات المطلوبة للتقديم هي:

- الخبرات العلمية.

- كشف حساب حديث لمدة سنة.

- الخبرات العملية في مجال الدواجن.

- مشهد حديث من صندوق التنمية الزراعية.

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